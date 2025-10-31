ua en ru
Хегсет о ядерных испытаниях США: делают войну менее вероятной

Куала-Лумпур, Пятница 31 октября 2025 21:56
Хегсет о ядерных испытаниях США: делают войну менее вероятной Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что решение США возобновить ядерные испытания сделают ядерный конфликт менее вероятным.

Как передает РБК-Украина, об этом американский министр обороны заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хоурном.

Журналист спросила, какие именно испытания Министерству обороны поручили проводить и как скоро они состоятся.

В ответ Хегсет рассказал, что Пентагон работает с Министерством энергетики над ядерными испытаниями.

По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что США необходимо иметь надежное ядерное сдерживание. Ядерное оружие - основа средств сдерживания.

"Поэтому понимание этого и возобновление испытаний - довольно ответственная, очень ответственная мера для достижения этой цели. Я думаю, что это делает ядерный конфликт менее вероятным", - добавил глава Пентагона.

США возобновляют ядерные испытания

Напомним, вчера, 30 октября, за час до встречи с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп заявил, что его страна возобновляет ядерные испытания.

Позже он объяснил, что такое решение принял из-за того, что "все другие страны проводят ядерные испытания".

Трамп обратил внимание, что у США больше всего ядерного оружия, но его испытания были остановлены много лет назад.

Стоит заметить, что такое решение американский лидер принял после того, как российский диктатор Владимир Путин похвастался успешными испытаниями "новейшей" крылатой ракеты "Буревестник" и ядерного подводного дрона "Посейдон".

Трамп тогда заявлял, что Путину нужно не проводить испытания ракет, а завершить войну против Украины.

