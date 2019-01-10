ГБР задержала полицейского-организатора преступной группы в Николаеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В случае доказательства вины участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет

Следственными теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) в городе Николаеве при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции в Николаевской области разоблачена и задержана преступная группа, которая совершала кражи дизельного топлива из грузовиков на автодорогах области для дальнейшего сбыта физическим лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, в ходе досудебного расследования выяснилось, что организатором преступной группы является полицейский одного из отделов полиции ГУ НП в Николаевской области.

В состав группы также входят двое бывших работников милиции, полиции и гражданское лицо.

"Задокументировано причастность задержанных как минимум к 10 эпизодам краж дизельного топлива и изъяты автомобили, специальное оборудование для откачки топлива и балаклавы. Сейчас участники преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся следственные и другие процессуальные действия", - говорится в сообщении.

Следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Николаеве, начато уголовное производство по части 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (Кража, содеянная в особенно крупных размерах или организованной группой).

В случае доказательства вины, участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, следователями ГБР при оперативном сопровождении Управления СБУ в Одесской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 4 тысячи долларов задержан исполняющего обязанности начальника одного из отделов Национальной полиции в г. Одесса.

Также РБК-Украина писало, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачили и задержали начальника Пологовского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области за подстрекательство подчиненного к вымогательству и получению неправомерной выгоды.