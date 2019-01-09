ДБР затримала начальника одного з відділів Нацполіції в Одесі

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У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років

Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводження Управління СБУ в Одеській області, за вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 4 тисячі доларів затримано виконуючого обов’язки начальника одного з відділів Національної поліції в м. Одеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередніми даними, виконуючий обов’язки начальника одного з відділів Національної поліції в м. Одеса вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 4 тисячі доларів за вчинення дій в інтересах приватної особи, що полягали у сприянні зміни місця служби одного із військовослужбовців, а також нестворення перешкод для підприємницької діяльності заявника.

"За фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди слідчими теруправління ДБР у м. Миколаєві розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище)", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначають, що виконуючий обов’язки начальника затриманий слідчими теруправління ДБР у м. Миколаєві у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Предмет злочину вилучено. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснюється військовою прокуратурою Одеського гарнізону.

"У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна",- додали у ДБР.

Нагадаємо, Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань викрили та затримали начальника Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області за підбурювання підлеглого до вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Раніше повідомлялося, що у Києві п'яний поліцейський напав на дванадцятирічну дівчинку і відібрав телефон. ДБР затримало поліцейського.