У Києві затримали поліцейського за напад на підлітка

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П'яний поліцейський відібрав у дівчинки телефон

У Києві п'яний поліцейський напав на дванадцятирічну дівчинку і відібрав телефон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що ДБР розслідує напад двох чоловіків на 12-річну дівчинку, одним з яких виявився правоохоронцем.

"Подія трапилася вчора, 20 грудня, близько 18:00, в одному зі столичних скверів. Поліцейський відібрав у дівчинки мобільний телефон", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що одним з нападників є сержант поліції ГУНП в Києві. Під час злочину він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Нападник затриманий.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Styler, напад стався в парку за кінотеатром "Тампере". За словами матері постраждалої, чоловіки погрожували дівчинці ножем.

Раніше в Харкові працівник поліції охорони в одному з супермаркетів затримав чоловіка за крадіжку товару. За даними правоохоронців, покупець дістав ніж і завдав йому кілька колото-різаних ран, після чого поліцейський застосував табельну зброю і застрелив чоловіка. Справу розслідують слідчі ДБР.