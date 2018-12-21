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ДБР затримало начальника одного із відділів поліції у Запорізькій області

Новини » Надзвичайні події    21.12.2018 - 18:46
ДБР затримало начальника одного із відділів поліції у Запорізькій області
Фото: затримання поліцейського (dbr.gov.ua)

Посадовець підбурював підлеглого до отримання хабарів від підприємців

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили та затримали начальника Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області за підбурювання підлеглого до вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як зазначається, посадовця затримали після отримання ним хабара від підлеглого у власному службовому кабінеті.

За попередніми даними, поліцейський систематично підбурював свого підлеглого до вимагання та одержання хабарів від підприємців. 

Під час отримання чергової неправомірної вигоди у сумі 11 тис. гривень та 150 доларів він був затриманий слідчими ДБР у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час проводяться першочергові слідчі та інші процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманому інкримінують дві статті Кримінального кодексу України: частина 4 статті 27 (підбурювання до скоєння злочину) та частина 3 статті 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Києві п'яний поліцейський напав на дванадцятирічну дівчинку і відібрав телефон. ДБР затримало поліцейського.

Нагадаємо, на сьогодні в Державному бюро розслідувань (ДБР) зареєстровано 843 кримінальних провадження

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