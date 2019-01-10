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ДБР затримала поліцейського-організатора злочинної групи у Миколаєві

Новини » Надзвичайні події    10.01.2019 - 11:52
ДБР затримала поліцейського-організатора злочинної групи у Миколаєві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У разі доведення вини учасникам злочинної групи загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років

Слідчими теруправління Державного бюро розслідування (ДБР) у місті Миколаєві за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у Миколаївській області викрито і затримано злочинну групу, що здійснювала крадіжки дизельного палива з вантажівок на автошляхах області для подальшого збуту фізичним особам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, у ході досудового розслідування з’ясувалось, що організатором злочинної групи є поліцейський одного з відділів поліції ГУ НП в Миколаївській області. 

До складу групи також входять двоє колишніх працівників міліції, поліції та цивільна особа.

"Задокументовано причетність затриманих щонайменше до 10 епізодів крадіжок дизельного пального та вилучено автомобілі, спеціальне обладнання для відкачування пального та балаклави. Наразі учасники злочинної групи затримані у порядку ст. 208 КПК України, тривають слідчі та інші процесуальні дії", - йдеться у повідомленні.

Слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою).

У разі доведення вини учасникам злочинної групи загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, слідчими ДДБ за оперативного супроводження Управління СБУ в Одеській області, за вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 4 тисячі доларів затримано виконуючого обов’язки начальника одного з відділів Національної поліції в м. Одеса.

Також РБК-Україна писало, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань викрили та затримали начальника Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області за підбурювання підлеглого до вимагання та одержання неправомірної вигоди.

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