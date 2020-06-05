ГБР задержало банду полицейских

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали семь участников бандгруппы полицейских. В банду входили два руководителя отдела полиции в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Речь идет о Павлоградском отделе полиции. В частности, задержали начальника и заместителя отдела, начальника сектора и 4 оперативных сотрудника.

"Следствием установлено, что в течение 2019-2020 годов правоохранители, ради повышения показателей в работе полиции, заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), осуществляя психологическое давление и насилие. За совершение преступлений полицейские предоставляли потерпевшим деньги и наркотические вещества. В дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности", - сообщили в ГБР.

Правоохранителей задержали в порядке ст. 208 УК. По месту работы и жительства задержанных проведены обыски. Полицейским уже сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких.

Отметим, сегодня в Верховной раде состоится отчет министра внутренних дел Арсена Авакова касательно расследования перестрелки в Броварах и пыток полицейскими в Кагарлыке.

Тем временем, в правительственном квартале проходит массовая акция с требованием уволить Авакова с поста главы МВД.

По словам заместителя Авакова Антона Геращенко, его шеф в отставку не собирается.

Геращенко также заявил, что бандиты и насильники среди полицейских до сих пор служат в Нацполиции из-за якобы провальной переаттестации, которую проводила в 2015-2016 годах Хатия Деканоидзе.