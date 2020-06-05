ДБР затримало банду поліцейських

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали сім учасників бандитського угрупування поліцейських. До банди входили два керівники відділу поліції у Дніпропетровській області.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

Йдеться про Павлоградський відділ поліції. Зокрема, затримали начальника та заступника відділу, начальника сектору та 4 оперативних працівників.

"Слідством встановлено, що протягом 2019-2020 років правоохоронці, задля підвищення показників у роботі поліції, змушували громадян вчиняти злочини (крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброю та ін.), здійснюючи психологічний тиск та насильство. За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші та наркотичні речовини. У подальшому притягували їх до кримінальної відповідальності", - повідомили у ДБР.

Правоохоронців затримали в порядку ст. 208 ККУ. За місцем роботи та проживання затриманих проведені обшуки. Поліцейським вже повідомили про підозру у вчиненні ряду злочинів, у тому числі тяжких.

Зазначимо, сьогодні у Верховній раді відбудеться звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо розслідування перестрілки в Броварах і тортур поліцейськими в Кагарлику.

Тим часом, в урядовому кварталі проходить масова акція з вимогою звільнити Авакова з посади голови МВС.

За словами заступника Авакова Антона Геращенка, його шеф у відставку не збирається.

Геращенко також заявив, що бандити і ґвалтівники серед поліцейських досі служать в Нацполіції через нібито провальну переатестацію, яку проводила у 2015-2016 роках Хатія Деканоїдзе.