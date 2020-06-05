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В МВД назвали причину провала реформы полиции

Новости » Общество     05.06.2020 - 05:58
В МВД назвали причину провала реформы полиции
Фото: Антон Геращенко (МВД)

Заместитель главы МВД Геращенко считает, что переаттестация стала причиной развала полиции

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что провал реформы украинской полиции произошел в связи с переаттестацией. Автором проекта была Хатия Деканоидзе, которая возглавляла Национальную полицию в 2015-2016 годах.

Об этом говорится в интервью Геращенко для "Радио Свобода".

По словам заместителя министра, переаттестация не только не дала никакого результата, но и пропустила к выполнению обязанностей одного из полицейских, которого обвиняют в изнасиловании женщины в Кагарлыке.

"Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции... Например, один из двух насильников из кагарлыцкого отделения успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году", - заявил Геращенко.

Ранее Деканоидзе заявляла жуналистам, что на свои должности после переаттестации вернулись 93 процента старых кадров. Геращенко не смог подтвердить или опровергнуть эти цифры.

Напомним, Геращенко также заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков не несет ответственности за недавние события в Кагарлыке, Броварах и Одессе, а потому не должен уходить с поста.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныАнтон Геращенкополиция
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