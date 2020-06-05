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В МВД рассказали, собирается ли Аваков в отставку

Новости » Политика     05.06.2020 - 01:47
В МВД рассказали, собирается ли Аваков в отставку
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Вопрос отставки из-за событий в Кагарлыке и Броварах глава МВД не рассматривает

За недавние события в Кагарлыке, Броварах и Одессе должно отвечать не руководство Министерства внутренних дел, а руководители полиции в регионах. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко таким образом говорит, что Арсен Аваков не должен уходить с должности.

Об этом Геращенко сказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, министр Аваков "относится спокойно к любым заявлениям депутатов об отставке".

"Если происходит какая-то проблема в каком-то большом заведении, то отвечать должен непосредственно начальник, а не тот человек, который занимается вопросами организации эффективной работы... Арсен Аваков находится на своем посту благодаря доверию, которое ему оказывает президент, премьер-министр и Верховная Рада", - заявил Геращенко.

Отметим, в Броварах 29 мая произошла массовая перестрелка, в ходе которой пострадали трое людей. Тогда силовики задержали десятки человек, в том числе 23 лицам объявили о подозрении.

Что касается Кагарлыка, то скандал разгорелся в мае, когда стало известно об изнасиловании девушки в районном отделе полиции. По состоянию на 4 июня в Кагарлыке сократили весь штат райотдела полиции. Также против Авакова начали собирать подписи, чтобы отправить министра в отставку.

Напомним, в правящей партии "Слуга народа" заявили, что сбор подписей против Авакова в Верховной раде не позволит отправить в отставку любого министра из-за недостаточных механизмов в законодательстве.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныАрсен Аваков
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