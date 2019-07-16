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ГБР расследует самоубийство в отделении полиции в Ирпене

Новости » Происшествия    16.07.2019 - 23:23
ГБР расследует самоубийство в отделении полиции в Ирпене
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранителей подозревают в служебной халатности

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование из-за самоубийства в Ирпенском отделении полиции, которое произошло сегодня, 16 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, следователи ГБР начали расследование по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками ирпенской полиции своих служебных полномочий, что повлекло смерть задержанного.

Отмечается, что следователями было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, то есть - служебная халатность.

"В случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - добавили в ведомстве.

Напомним, во вторник, 16 июля, в городе Ирпень в отделении полиции совершил самоубийство 19-летний задержанный, которого подозревали в стрельбе. Правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный из травматического оружия стрелял по парню и девушке. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Уже в отделении полиции задержанный освободил от наручников руку, выхватил пистолет и застрелился.

Ранее РБК-Украина писало, что 5 июля в Киеве произошла стрельба на Бессарабской площади. Неизвестный мужчина, после конфликта с покупателями одного из супермаркетов города, вышел на улицу и несколько раз выстрелил в воздух.

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