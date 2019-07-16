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В Ирпене парень застрелился в отделении полиции

Новости » Происшествия    16.07.2019 - 11:01
В Ирпене парень застрелился в отделении полиции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В помещении полиции парень освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и начал им угрожать правоохранителям

В городе Ирпень парень застрелился в отделении полиции после задержания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Парня задержали после того, как он стрелял сзади в голову девушке и парню из травматического оружия.

"В течение часа на одной из улиц Гостомеля полиция задержала предполагаемого нападавшего. Во время проведения поверхностного осмотра сотрудники полиции обнаружили у него предмет, похожий на пистолет", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что надели ему наручники и доставили его в Ирпенский отдел полиции. Однако, в отделении парень открыл огонь.

"В помещении полиции мужчина неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и начал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие. В это время мужчина с оружием в руках внезапно повернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову", - говорится в сообщении.

Парень умер. По данным полиции, ему было 19 лет.

Напомним, недавно в Киеве произошла стрельба на Бессарабской площади. Событие произошло 5 июля. В супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Парень начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся.

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