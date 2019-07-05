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В центре Киева произошла стрельба

Новости » Происшествия    05.07.2019 - 15:16
В центре Киева произошла стрельба
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стрельба произошла на Бессарабской площади, никто не пострадал

В центре Киева сегодня, 5 июля, произошла стрельба на Бессарабской площади. О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Сообщается, что около 13:00 в Шевченковское управления полиции поступило сообщение о стрельбе на Бессарабской площади. На место происшествия направлены следственно-оперативную группу управления полиции и сотрудников уголовного розыска.

Правоохранители установили, что в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Парень начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся.

Отметим, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и очевидцев данного конфликта.

Напомним, ранее в Печерском районе Киева произошла стрельба. Так, на улице Лаврской неподалеку от монументальной скульптуры "Родина-мать" в Киеве был ранен полицейский.

Добавим, в Киеве в результате стрельбы, которая произошла в августе, пострадали два человека.

 

 

 

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