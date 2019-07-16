ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР розслідує самогубство у відділені поліції в Ірпіні

Новини » Надзвичайні події    16.07.2019 - 23:23
ДБР розслідує самогубство у відділені поліції в Ірпіні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронців підозрюють у службовій недбалості

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування через самогубство у Ірпінському відділенні поліції, яке сталося сьогодні, 16 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, слідчі ДБР розпочали розслідування за фактом неналежного виконання співробітниками ірпінської поліції своїх службових повноважень, що спричинило смерть затриманого.

Зазначається, що слідчими було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, тобто - службова недбалість.

"У разі доведення вини, поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, в місті Ірпінь у відділенні поліції скоїв самогубство 19-річний затриманий, якого підозрювали у стрільбі. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий з травматичної зброї стріляв по хлопцю та дівчині. Пізніше співробітники поліції затримали підозрюваного. Вже у відділенні поліції затриманий звільнив з наручників руку, вихопив пістолет та застрелився.

Раніше РБК-Україна писало, що 5 липня у Києві сталася стрілянина на Бессарабській площі. Невідомий чоловік, після конфлікту з покупцями одного з супермаркетів міста, вийшов на вулицю та декілька разів вистрілив у повітря.

ДБР повідомило про підозру контррозвіднику, який продавав телефонні розмови громадян В Одеській області повісився підозрюваний в стрільбі в нардепа
Новини України самогубстворозслідуванняИрпеньДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся