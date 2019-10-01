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ГБР изъяло документы в рамках дела о захвате моряков

Новости » Общество    01.10.2019 - 16:15
ГБР изъяло документы в рамках дела о захвате моряков
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

ГБР изымает документы, которые составляют государственную тайну

Государственное бюро расследований (ГБР) изъяло документацию и проводит их экспертизу в рамках расследования уголовного производства о захвате украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом рассказал директор ГБР Роман Труба в интервью ТСН.

Труба отметил, что следователи ГБР изымают много документов, которые составляют государственную тайну.

"Мы расследуем решения руководителей государства, которые в дальнейшем влияли на политические процессы, которые происходили как в нашей стране, так и за ее пределами. Мы проводим много выемок, изымаем много документов, которые представляют государственную тайну", - сказал он.

При этом директор Бюро сообщил, что следователи "провели все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и дает ответы на все вопросы".

Напомним, Печерский районный суд Киева в деле о захвате украинских моряков в Керченском проливе предоставил Госбюро расследований доступ к указам предыдущего президента Петра Порошенко, в том числе секретным.

Также РБК-Украина сообщало, что освобожденные из российского плена украинские моряки дали показания Государственному бюро расследований.

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