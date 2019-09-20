ГБР в деле о захвате моряков получило доступ к указам Порошенко

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По делу о захвате моряков ГБР изучит секретные указы

Печерский районный суд Киева в деле о захвате украинских моряков в Керченском проливе предоставил Госбюро расследований доступ к указам предыдущего президента Петра Порошенко, в том числе секретным. Об этом говорится в постановлении суда.

Сообщается, что ГБР предоставили доступ к документам для служебного пользования и тем, которые содержат государственную тайну. Следователям разрешили ознакомится с указом о мерах по защите интересов Украины на юге и востоке, в Черном и Азовском морях, а также документами о введении военного положения.

Напомним, ранее сообщалось, что освобожденные из российского плена украинские моряки дали показания Государственному бюро расследований.

"На днях в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", начатом по иску Портнова", - сообщил адвокат Николай Полозов.

Ранее также стало известно, что Печерский райсуд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском". Свидетелем по делу купли-продажи столичного завода "Кузня на Рыбальском" проходит бывший президент Украины Петр Порошенко, который был предыдущим бенефициаром предприятия, пока фонд Прайм ессетс кэпитал не достиг договоренностей о продаже завода в 2018 году.