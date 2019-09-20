ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР в деле о захвате моряков получило доступ к указам Порошенко

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 16:39
ГБР в деле о захвате моряков получило доступ к указам Порошенко
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По делу о захвате моряков ГБР изучит секретные указы  

Печерский районный суд Киева в деле о захвате украинских моряков в Керченском проливе предоставил Госбюро расследований доступ к указам предыдущего президента Петра Порошенко, в том числе секретным. Об этом говорится в постановлении суда.

Сообщается, что ГБР предоставили доступ к документам для служебного пользования и тем, которые содержат государственную тайну. Следователям разрешили ознакомится с указом о мерах по защите интересов Украины на юге и востоке, в Черном и Азовском морях, а также документами о введении военного положения.

Напомним, ранее сообщалось, что освобожденные из российского плена украинские моряки дали показания Государственному бюро расследований.

"На днях в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", начатом по иску Портнова", - сообщил адвокат Николай Полозов.

Ранее также стало известно, что Печерский райсуд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском". Свидетелем по делу купли-продажи столичного завода "Кузня на Рыбальском" проходит бывший президент Украины Петр Порошенко, который был предыдущим бенефициаром предприятия, пока фонд Прайм ессетс кэпитал не достиг договоренностей о продаже завода в 2018 году.

Рада включила закон Зеленского о ГБР в повестку дня сессии
Новости Украины Порошенко ПетрморякиГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь