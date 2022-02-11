ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ГБР открыло производство из-за попытки фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского

Новина українською →
Киев, Пятница 11 февраля 2022 10:58
ГБР открыло производство из-за попытки фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского Фото: харьковский бизнесмен Александр Ярославский (facebook com aleksanderyaroslavskiy)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство относительно попытки фальсификации дела ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что все без исключения расследования должны осуществляться объективно, "не считаясь ни с фамилиями, ни с деньгами, ни с предыдущими достижениями или должностями".

"Могу заверить - все производства будут тщательно расследованные и настоящие виновники будут привлечены к ответственности", - заявил он.

Что произошло

На трассе Киев - Харьков - Довжанский в Харьковской области машина из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину. Жертва погибла от множественных переломов, травм жизненно важных органов и головы.

Также сообщалось, что якобы с повинной пришел водитель, который работает у Ярославского, однако полиция заявила, что будет вызывать бизнесмена на допрос.

Увольнения в полиции

Позже министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. В отношении полицейских и прокуроров проведут расследование.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Харьков
NEWS
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы