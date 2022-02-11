ГБР открыло производство из-за попытки фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство относительно попытки фальсификации дела ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГБР .

Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что все без исключения расследования должны осуществляться объективно, "не считаясь ни с фамилиями, ни с деньгами, ни с предыдущими достижениями или должностями".

"Могу заверить - все производства будут тщательно расследованные и настоящие виновники будут привлечены к ответственности", - заявил он.

Что произошло

На трассе Киев - Харьков - Довжанский в Харьковской области машина из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину. Жертва погибла от множественных переломов, травм жизненно важных органов и головы.

Также сообщалось, что якобы с повинной пришел водитель, который работает у Ярославского, однако полиция заявила, что будет вызывать бизнесмена на допрос.

Увольнения в полиции

Позже министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. В отношении полицейских и прокуроров проведут расследование.