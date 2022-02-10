Стали известны детали смертельного ДТП с машиной Ярославского

После смертельной аварии с участием машины харьковского бизнесмена Александра Ярославского в полицию пришел его водитель. По его словам, именно он был за рулем Mersedes, который насмерть сбил мужчину на трассе в Харьковской области.

Что известно о ДТП

По его словам, накануне около 23:00 автомобиль сбил мужчину в районе 534 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский. Тело обнаружили водители, которые ехали по этой дороге и сообщили в полицию.

"На месте происшествия был обнаружен номерной знак автомобиля Mersedes-Benz G63, принадлежащего к орбите фирмы одного из известных харьковских бизнесменов", - отметил Чубенко.

На данный момент личность погибшего не установлена, это мужчина около 50 лет. Он погиб в результате полученных множественных переломов, травм жизненно важных органов и головы.

Явка с повинной?

Как отметил Чубенко, сегодня утром в полицию с адвокатом пришел человек, работающий у "известного харьковского бизнесмена", и заявил, что именно он был за рулем. Якобы он не видел момент ДТП и думал, что было столкновение с животным.

"В настоящее время продолжаются следственные действия, в частности, осмотр автомобиля, предположительно причастного к этому ДТП. На автомобиле имеются повреждения, которые характерны для ДТП такого характера, а именно, разбиты некоторые передние элементы бампера, решетка радиатора и некоторые другие элементы", - сказал Чубенко.

Он подчеркнул, что это не означает, что следствие не будет рассматривать другие версии этого ДТП или возможное участие других лиц.

"Будет проводиться ряд следственных действий по установлению объективных обстоятельств дела. Начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно ч.2 ст.286 УКУ (ДТП с погибшим) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности). Максимальная санкция по этим статьям предусматривает до 8 лет лишения свободы", - добавил пресс-секретарь.