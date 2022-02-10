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Дело о ДТП с машиной Ярославского хотели сфальсифицировать. Уволен начальник полиции

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 22:57
Дело о ДТП с машиной Ярославского хотели сфальсифицировать. Уволен начальник полиции Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Причина - попытка следователей сфальсифицировать дело о смертельном ДТП с машиной бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Монастырского.

"Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела о ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского", - сообщил министр.

По его словам, сегодня следователи местной полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение на водителя машины Ярославского, который заявил, что якобы он был за рулем автомобиля на момент смертельного ДТП.

"Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте. Из-за попыток скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", - добавил Монастырский.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне вечером на трассе Киев - Харьков - Довжанский в Харьковской области машина из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину. Жертва погибла от множественных переломов, травм жизненно важных органов и головы.

Также сообщалось, что якобы с повинной пришел водитель, который работает у Ярославского, однако полиция заявила, что будет вызывать бизнесмена на допрос.

Днем стало известно, что Александр Ярославский покинул Украину.

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Александр Ярославский ДТП Денис Монастырский
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