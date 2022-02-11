ДБР відкрило провадження через спробу фальсифікації справи ДТП з кортежем Ярославського

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДБР .

Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що усі без виключення розслідування мають здійснюватися об’єктивно, "не зважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади".

"Можу запевнити - всі провадження будуть ретельно розслідувані і справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності", - заявив він.

Що сталось

На трасі Київ - Харків - Довжанський в Харківській області машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка. Жертва загинула від множинних переломів, травм життєво важливих органів і голови.

Також повідомлялося, що нібито з повинною прийшов водій, який працює у Ярославського, проте поліція заявила, що викликатиме бізнесмена на допит.

Звільнення в поліції

Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перлина. Щодо поліцейських і прокурорів проведуть розслідування.