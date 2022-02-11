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ДТП с машиной Ярославского: в отношении полицейских и прокуроров проведут расследование

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Пятница 11 февраля 2022 00:50
ДТП с машиной Ярославского: в отношении полицейских и прокуроров проведут расследование Фото: Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В отношении полицейских и прокуроров проведут расследование в деле о ДТП с машиной бизнесмена Александра Ярославского. Процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять Офис генерального прокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.

В частности она заявила, что "человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров - проще говоря, лжет".

"Генеральная инспекция Офиса генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц", - сообщила генпрокурор.

Венедиктова берет дело под личный контроль.

"Несмотря на узнаваемость лица, вероятно, причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне вечером на трассе Киев - Харьков - Довжанский в Харьковской области машина из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину. Жертва погибла от множественных переломов, травм жизненно важных органов и головы.

Также сообщалось, что якобы с повинной пришел водитель, который работает у Ярославского, однако полиция заявила, что будет вызывать бизнесмена на допрос.

Позже министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Днем стало известно, что Александр Ярославский покинул Украину.

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