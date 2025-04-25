ua en ru
Пт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Світла буде більше: НБУ змінив очікування щодо дефіциту електроенергії

Україна, П'ятниця 25 квітня 2025 11:40
UA EN RU
Світла буде більше: НБУ змінив очікування щодо дефіциту електроенергії Фото: Дефіцит електроенергії в Україні очікується на рівні 3% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Завдяки швидким ремонтам дефіцит електроенергії в Україні буде меншим, ніж передбачалося раніше. За імпорт доведеться заплатити 500 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2025 року).

"Швидкі ремонти маневрової генерації й енергетичної інфраструктури, розбудова розподіленої генерації електроенергії та потужностей відновлювальних джерел електроенергії на тлі збереження стійкого імпорту е/е дають змогу поліпшити оцінку дефіциту е/е на прогнозному горизонті", - йдеться у звіті.

Так, у 2025 році дефіцит е/е з урахуванням імпорту оцінюється на рівні 3% (4% в Інфляційному звіті за січень 2025 року), у 2026 році - 1% (2%) та майже зникне у 2027 році (1%).

Світла буде більше: НБУ змінив очікування щодо дефіциту електроенергії

Отже, від’ємний внесок обмежень енергопостачання в зміну реального ВВП скоротиться. Щорічний імпорт е/е становитиме близько 0,5 млрд доларів у 2025–2027 роках, зазначили в НБУ.

Ризики подальших руйнувань і збільшення дефіциту залишаються вагомими (25-50%). Їх реалізація ще більше обмежуватиме зростання ВВП і тиснутиме на інфляцію.

Позитивним ризиком прогнозу НБУ залишаються швидші ремонти електричної або газової інфраструктури та/або введення в дію нових потужностей. Водночас їх ймовірність невелика (менше 15%).

Нагадаємо, НБУ очікує, що Україні доведеться заплатити за імпортний газ цього року 2,9 млрд доларів через падіння видобутку після ракетних обстрілів з боку РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Відключеня світла
NEWS
Росія втратила на фронті ще 1170 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Росія втратила на фронті ще 1170 солдатів і багато техніки, - Генштаб
DAILY
Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Поверталися в пекло: у 2022-му працівники ЧАЕС добровільно йшли в окупацію