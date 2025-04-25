Світла буде більше: НБУ змінив очікування щодо дефіциту електроенергії

Завдяки швидким ремонтам дефіцит електроенергії в Україні буде меншим, ніж передбачалося раніше. За імпорт доведеться заплатити 500 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (квітень 2025 року).

"Швидкі ремонти маневрової генерації й енергетичної інфраструктури, розбудова розподіленої генерації електроенергії та потужностей відновлювальних джерел електроенергії на тлі збереження стійкого імпорту е/е дають змогу поліпшити оцінку дефіциту е/е на прогнозному горизонті", - йдеться у звіті.

Так, у 2025 році дефіцит е/е з урахуванням імпорту оцінюється на рівні 3% (4% в Інфляційному звіті за січень 2025 року), у 2026 році - 1% (2%) та майже зникне у 2027 році (1%).

Отже, від’ємний внесок обмежень енергопостачання в зміну реального ВВП скоротиться. Щорічний імпорт е/е становитиме близько 0,5 млрд доларів у 2025–2027 роках, зазначили в НБУ.

Ризики подальших руйнувань і збільшення дефіциту залишаються вагомими (25-50%). Їх реалізація ще більше обмежуватиме зростання ВВП і тиснутиме на інфляцію.

Позитивним ризиком прогнозу НБУ залишаються швидші ремонти електричної або газової інфраструктури та/або введення в дію нових потужностей. Водночас їх ймовірність невелика (менше 15%).