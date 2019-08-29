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"Газпром" заплатил 345 млн долларов в рамках спора с "Нафтогазом"

Новости » Экономика    29.08.2019 - 15:48
"Газпром" заплатил 345 млн долларов в рамках спора с "Нафтогазом"
Фото: Газпром (www.gazprom.ru)

"Газпром" внес обеспечительные платежи

Российский газовый монополист "Газпром" заплатил 345 млн долларов в рамках судебного спора по исполнению решения Стокгольмского арбитража о выплатах НАК "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в квартальной отчетности, размещенной на сайте компании.

Как отмечается в документе, оспечительные платежи на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса в общем размере 345 млн долл. США внесены в рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2018 года, Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы российского "Газпрома" по просьбе НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, в июле 2019 года коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал российский "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов на счет суда как гарантию выполнения требований суда.

Также суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза", или согласование суда для получения таких средств, сообщили в НАК.

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