Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по просьбе "Нафтогаза"

"Газпром" в течение 48 часов должен предоставить "Нафтогазу" список активов стоимостью более 50 тыс. долларов в Англии или Уэльсе

Коммерческий суд в Лондона разрешил заморозить активы российского "Газпрома" по просьбе "Нафтогаза". Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Вчера, по просьбе "Нафтогаза", Коммерческий суд Лондона вынес распоряжение о заморозке активов "Газпрома" для обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Газпром" в течение 48 часов (которые отсчитывают с момента доставки курьером соответствующего письма в московский офис "Газпрома") должен предоставить НАК "Нафтогаз Украины" список всех своих активов стоимостью более 50 тыс. долларов, расположенных в Англии или Уэльсе.

Кроме того, сообщается, что суд может предоставить "Газпрому" больше времени для составления этого списка, но, в случае, если "Газпром" откажется подчиниться, компании грозят штрафы и санкции.

Так, до начала слушаний "Газпрому" нельзя уменьшать объем своих активов в Англии и Уэльсе. Исключением будет ситуация, когда "Газпром" сохраняет активы в размере 2,6 млрд. долларов в Англии и Уэльсе или если такие активы используются для финансирования юридических консультаций (хотя, если активы используются для этой цели, "Газпром" должен сообщить "Нафтогазу", откуда поступают средства).

"Нафтогаз" сегодня также уведомил лондонские офисы 17 банков, ведущих бизнес с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" обжаловал апелляцию "Газпрома" о приостановлении взыскания с "Газпрома" на 2,6 млрд долларов.

Отметим, в середине июня текущего года суд округа Свеа (Швеция) приостановил исполнение решения в споре "Газпрома" с "Нафтогазом", приостановив таким образом дальнейшие действия "Нафтогаза" по процедуре взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома". Вместе с тем, данное решение не отменяет решений арбитража.