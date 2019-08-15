В "Нафтогазе" ожидают решение по иску к "Газпрому" на 12 млрд в к концу 2021

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

"Нафтогаз" имеет право на компенсацию после истечения срока транзитного контракта

Слушания в Стокгольме по иску НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" назначены на весну 2021 года, окончательные решения могут быть вынесены до конца 2021 года. Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал в интервью изданию "Экономическая правда".

Витренко уточнил, что диапазон суммы компенсации, которую "Нафтогаз" требует в новом арбитраже против "Газпрома", - 11-14 млрд долларов. Основанием для этой компенсации является контракт на транзит с "Газпромом" до конца 2019 года, в рамках которого у компании есть право требовать пересмотра тарифа на транзит.

"Мы можем требовать этого пересмотра до истечения срока контракта. Мы это сделали весной 2018 года. Соответственно, с весны 2018 года до окончания действия контракта мы имеем право на пересмотр на более высокий тариф", - сказал он.

По его словам, в контакте есть ссылка на европейские правила формирования тарифа, а эти правила предусматривают отражение затрат, в том числе так называемую ускоренную амортизацию и обесценивание украинской ГТС.

"Почему амортизация ускоренная? Потому что мы будем использовать условную транзитную часть украинской ГТС не 15 лет, сколько ей осталось технически служить по нормативам, а только до конца 2019 года, потому что потом не будет транзита", - добавил Витренко.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года в Стокгольме началось первое заседание арбитража по иску НАК "Нафтогаз Украины" против российского "Газпрома".

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" имеет высокие шансы отсудить у "Газпрома" 12 млрд долларов в случае прекращения транзита после 2019 года.