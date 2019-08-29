"Газпром" заплатив 345 млн доларів в рамках суперечки з "Нафтогазом"

Фото: Газпром (www.gazprom.ru)

"Газпром" вніс забезпечувальні платежі

Російський разовый монополіст "Газпром" заплатив 345 млн доларів в рамках судового спору щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу про виплати НАК "Нафтогаз України". Про це йдеться у квартальній звітності, розміщеної на сайті компанії.

Як наголошується в документі, оспечительные платежі на рахунок Високого суду правосуддя Англії і Уельсу в загальному розмірі 345 млн дол. США внесено в рамках провадження у справі про визнання і приведення у виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2018 року, Комерційний суд Лондона дозволив заморозити активи російського "Газпрому" на прохання НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, в липні 2019 року комерційний суд Високого суду Англії і Уельсу зобов'язав російський "Газпром" у разі отримання дивідендів від Nord Stream внести 145 млн доларів на рахунок суду як гарантію виконання вимог суду.

Також суд зобов'язав "Газпром" при прийнятті нових рішень акціонерами Nord Stream про виплату дивідендів отримувати згоду "Нафтогазу", або узгодження суду для отримання таких коштів, повідомили в НАК.