У Зеленского рассказали, когда Украина и Россия смогут подписать газовый контракт

Фото: Андрей Ермак (niklife.com.ua)

Перед подписанием страны должны согласовать ряд документов

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина и Российская Федерация могут подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных. Об этом он сообщил в эфире "ТСН".

По его словам, Украина и Россия должны согласовать ряд документов, в том числе и об отказе от исков друг к другу.

Отметим, что речь идет о 5-летнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления. В Офисе президента уверены, что Украина от такого контракта только выиграет.

"Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт", - заявил Ермак.

Напомним, сегодня, 26 декабря, в Вене представители Украины и Российской Федерации проводят переговоры по новому контракту на транзит газа.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что контракт на транзит газа через территорию Украины могут подписать до 27 декабря 2019 года. По его словам, 26 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров.

Также Юрий Витренко заявил, что в рамках нового договора между Украиной и РФ о транзите газа станет посредником между российским "Газпромом" и компанией "Оператор ГТС Украины".