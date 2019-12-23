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"Нафтогаз" допускает невыполнение обещаний РФ по транзиту

Новости » Политика     23.12.2019 - 21:08
"Нафтогаз" допускает невыполнение обещаний РФ по транзиту
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

В "Нафтогазе" рассказали о рисках в отношениях с "Газпромом"

На сегодня существует риск того, что Россия может отказаться от транзита газа через Украину после отзыва исков против "Газпрома". Об этом в эфире hromadske заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, согласно договоренностям "Нафтогаз" должен отказаться от всех судебных претензий в отношении "Газпрома".

"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется. А потом транзита не будет, и получится, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск", - отметил Витренко.

Он также подчеркнул, что именно поэтому Украина работает системой договоров для снижения такого риска.

"И это сложное такое дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло", - добавил Витренко.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что плата "Газпрома" украинскому "Натфогазу" за транзит газа через территорию Украины не будет меняться в течение ближайших пяти лет.

На прошлой неделе стало известно, что стороны согласовали основные параметры нового контракта на транзит газа.

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Новости Украины Российская ФедерацияЮрий Витренкотранзит газаНафтогаз Украины
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