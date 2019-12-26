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Новый газовый контракт гарантировано принесет Украине 15 млрд долларов, - Ермак

Новости » Политика     26.12.2019 - 22:32
Новый газовый контракт гарантировано принесет Украине 15 млрд долларов, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (niklife.com.ua)

По словам Ермака, этот газовый контракт могут подписать уже в эти выходные

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что новый газовый контракт между Украиной и Россией о транзите российского газа Европу гарантировано принесет Украине 15 млрд долларов. Об этом он сообщил в эфире ТСН.

По словам Ермака, газовый контракт могут подписать уже в эти выходные.

"Украина уже 1490 дней не покупает российский газ. Не будет этого пункта в новом соглашении. Зато там пропишут четкую и прозрачную формулу цены на газ. Если Украине будет выгодно, то она сможет воспользоваться этой опцией. Сейчас такой потребности нет", - сказал он.

Он также заявил, что переговоры были знаковыми для Украины, поскольку страна выполнила необходимые условия.

"Мы очень тщательно выполняем наши обязательства. Думаю, что сегодня наши партнеры действительно уважают нас и видят в нас надежных партнеров", - отметил Ермак.

По его словам, в новом контракте детально прописаны все условия соглашений. В случае возможного срыва договоренностей из-за российской стороны, Украина сможет обратиться в международные суды и их выиграть.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что контракт на транзит газа через территорию Украины могут подписать до 27 декабря 2019 года. По его словам, 26 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров.

Также Юрий Витренко заявил, что в рамках нового договора между Украиной и РФ о транзите газа станет посредником между российским "Газпромом" и компанией "Оператор ГТС Украины".

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