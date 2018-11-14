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"Газпром" намерен достроить "Северный поток-2" несмотря на санкции США

Новости » Энергетика    14.11.2018 - 08:52
"Газпром" намерен достроить "Северный поток-2" несмотря на санкции США
Фото: Алексей Миллер (kremlin.ru)

В "Газпроме" прокомментировали угрозы США остановить строительство газопровода

Российская компания "Газпром" намерен достроить газопровод "Северный поток-2" несмотря на возможные санкции США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Газпрома" Алексея Миллера российским СМИ.

В частности, Миллер прокомментировал заявление посла США при Евросоюзе Гордона Сондленда о том, что американская сторона все равно остановит "Северный поток-2".

"Ну, вы же все сами видите - 200 км уже построили. И остальное достроим", - отметил Миллер.

Напомним, ранее Сондленд заявил, что Европа не должна в одностороннем порядке зависеть от российского газа.

"Если эта философия не будет принята и проект "Северный поток-2" продолжится, то у президента (Дональда Трампа, - ред.) есть много других инструментов в распоряжении, чтобы попытаться остановить проект", - отметил он и пояснил, что за этими усилиями стоит собственный интерес США по продаже сжиженного газа.

До этого министр энергетики США Рик Перри заявлял, что Украина и ЕС не должны стать заложниками "Северного потока-2".

 

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Новости Украины ГазпромСоединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Санкции
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