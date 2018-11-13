У Трампа есть много средств остановить "Северный поток-2", - посол США

Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

По словам посла, зависимость от российского газа - геополитическая ошибка

Посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа есть много инструментов для того, чтобы остановить газопровод "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Berliner Morgenpost.

Он пояснил, что Европа не должна в одностороннем порядке зависеть от российского газа.

"Мы еще не использовали все инструменты, которые могли бы серьезно подорвать или остановить проект", - сказал дипломат.

"Если эта философия не будет принята и проект "Северный поток" продолжится, то у президента (Дональда Трампа) есть много других инструментов в распоряжении, я сейчас не буду перечислять все, чтобы попытаться остановить проект", - сказал Сондленд.

Посол ответил, что за этими усилиями стоит собственный интерес США по продаже сжиженного природного газа. По его словам, зависимость от российского газа - геополитическая ошибка.

"Мы не хотим, чтобы кто-то посреди зимы отключил газ, когда начнется политический кризис", - отметил Сондленд.

Он подчеркнул, что если энергоснабжение Европы будет уязвимым, от этого пострадают и США.

"Настолько сильны трансатлантические отношения: мы как сиамские близнецы", - добавил посол.

Напомним, ранее министр энергетики США Рик Перри заявлял, что США продолжают четко выражать несогласие относительно второй нитки газопровода "Северный поток-2".

Также США не исключают введения санкций в ответ на строительство газопровода "Северный поток-2".

Отметим, газопровод "Северный поток-2" строит российский газовый монополист "Газпром".