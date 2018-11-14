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"Газпром" має намір добудувати "Північний потік-2" незважаючи на санкції США

Новини » Енергетика    14.11.2018 - 08:52
"Газпром" має намір добудувати "Північний потік-2" незважаючи на санкції США
Фото: Олексій Міллер (kremlin.ru)

У "Газпромі" прокоментували погрози США зупинити будівництво газопроводу

Російська компанія "Газпром" має намір добудувати газопровід "Північний потік-2" незважаючи на можливі санкції США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління "Газпрому" Олексія Міллера російським ЗМІ.

Зокрема, Міллер прокоментував заяву посла США при Євросоюзі Гордона Сондленда про те, що американська сторона все одно зупинить "Північний потік-2".

"Ну, ви ж самі бачите - 200 км вже побудували. І інше добудуємо", - зазначив Міллер.

Нагадаємо, раніше Сондленд заявив, що Європа не повинна в односторонньому порядку залежати від російського газу.

"Якщо ця філософія не буде прийнята і проект "Північний потік-2" продовжиться, то у президента (Дональда Трампа, - ред.) є багато інших інструментів в розпорядженні, щоб спробувати зупинити проект", - зазначив він і пояснив, що за цими зусиллями стоїть власний інтерес США з продажу скрапленого газу.

До цього міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що Україна і ЄС не повинні стати заручниками "Північного потоку-2".

 

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