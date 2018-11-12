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В США заявили, что Украина и ЕС не должны стать заложниками "Северного потока-2"

Новости » Энергетика    12.11.2018 - 10:20
Фото: Рик Перри (flickr.com.gageskidmore)
Фото: Рик Перри (flickr.com.gageskidmore)

США готовы работать с Украиной, как партнеры, заверил Перри

Соединенные Штаты Америки (США) продолжают четко выражать несогласие относительно второй нитки газопровода "Северный поток". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, США продолжают четко выражать несогласие относительно второй нитки газопровода "Северный поток", "Турецкого потока".

"Причиной этого является то, что граждане Украины, ЕС не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника. И, собственно, этот месседж может быть усилен тем, что мы готовы работать с Украиной, как партнеры. Этот месседж посылает президент США", - отметил он.

Напомним, ранее Перри заявил, что в Евросоюзе очень мало стран, которые поддерживают "Северный поток-2", а США активно выступают против него. При этом, Перри отметил, что газопровод "Северный поток-2" не является коммерческим проектом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в США не исключают введения санкций в ответ на строительство газопровода "Северный поток-2".

Отметим, газопровод "Северный поток-2" строит российский газовый монополист "Газпром".

В США не исключили санкции за строительство "Северного потока-2"
Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиУкраинаСеверный поток-2
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