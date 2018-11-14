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Министр энергетики США призвал не позволять РФ использовать газоснабжение для запугивания

Новости » Политика    14.11.2018 - 07:33
Министр энергетики США призвал не позволять РФ использовать газоснабжение для запугивания
Фото: Рик Перри (flickr.com gageskidmore)

Американский министр сообщил, что США готовы ввести новые санкции против РФ

Во время своего визита в Венгрию министр энергетики США Рик Перри заявил, что нельзя позволить РФ использовать "энергетику как оружие устрашения", в частности путем отключения поставки газа зимой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Перри заявил, что США готовы ввести новые санкции против РФ и добавил, что Вашингтон имеет полное право и дальше продолжать режим санкций против РФ за оккупацию Крыма.

"Это все действительно очень просто с моей точки зрения. Будьте хорошим соседом и уважайте верховенство права, но Россия не хочет этого делать", - заявил Перри.

Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с министром энергетики США противодействие "Северному потоку-2". Была отмечена необходимость дальнейшей противодействия проекту "Северный поток-2", а также диверсификации источников поставки энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США.

Напомним, министр энергетики США отметил шаги Украины на пути реформ. Он отметил, что США хотят поддержать НАК "Нафтогаз" относительно разделение добычи и распределения газа, а также либерализации рынка электроэнергии.

 

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