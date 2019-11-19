Газовые вопросы не будут поднимать на нормандском саммите

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Витренко ничего не знает о какой-либо конкретной работе в нормандском формате относительно переговоров о газе

Вопрос газовых контрактов о транзите с Российской Федерацией не будут обсуждаться на встрече лидеров нормадського формата. Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он отметил, что ему ничего не известно о какой-либо конкретной работе в нормандском формате относительно переговоров о газе.

"В отношении нормандского формата. Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в нормандском формате относительно переговоров о газе. Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате. Но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России - не прошел", - заявил Витренко.

Напомним, ранее в "Газпроме" сообщили, что направили НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год.

Впоследствии исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил получение от "Газпрома" официального предложения относительно транзитного контракта.

Как сообщало РБК-Украина, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Российской Федерации Владимир Путин считают, что проведение саммита "нормадської четверки" должно реально способствовать быстрой и полной реализации минских соглашений.

Отметим, саммит нормандском формате запланирован на 9 декабря и состоится в Париже. В Офисе президента подтвердили данную информацию.