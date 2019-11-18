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Макрон и Путин обсудили подготовку к нормандскому формату

Новости » Политика     18.11.2019 - 16:03
Макрон и Путин обсудили подготовку к нормандскому формату
Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)

Макрон и Путин провели телефонный разговор

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Российской Федерации Владимир Путин считают, что проведение саммита в нормадском формате должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, в ходе телефонного разговора Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в нормандском формате.

Кроме того, российский лидер проинформировал Макрона о состоявшейся передаче Украине трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Напомним, саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. В Офисе президента подтвердили данную информацию.

В понедельник, 18 ноября, Кремль подтвердил участие президента Российской Федерации Владимира Путина во встрече в саммите в нормандском формате. Пресс-секретарь Путина ранее отметил, что российский лидер проведет международный телефонный разговор на тему подготовки к нормандской встрече, однако не уточнил с кем именно состоится разговор.

Ранее Макрон во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся.

У Путина отрицают связь передачи кораблей с решением трибунала ООН Кремль подтвердил участие Путина в нормандской встрече
Новости Украины Владимир ПутинЭммануэль Макрон
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