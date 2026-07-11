На газі можна зекономити до 3000 гривень, але лише до 31 липня

Держава продовжила термін використання коштів на спеціальних рахунках. Тепер витратити накопичені гроші можна до 31 липня 2026 року, що дозволить кожному українцю використати свій баланс повністю і гроші не згорять.

Максимальна сума, яку можна зібрати за місяць, становить 3 000 гривень. Ці кошти нараховують за купівлю товарів українського виробництва.

Розмір повернення залежить від категорії товару:

5% від вартості покупки;

15% від вартості покупки.

Раніше планувалося, що термін дії програми завершиться на початку липня. Проте уряд вирішив дати громадянам більше часу. Якщо не використати кошти до кінця липня 2026 року, баланс занулити. Залишок автоматично повернеться до бюджету.

Як правильно заплатити за газ з кешбеку

Оплатити газ віртуальними грошима дуже просто, а процес займає кілька хвилин. Для цього потрібно використовувати цифрові сервіси компанії. Розрахунки приймаються через особистий кабінет або офіційний сайт.

Алгоритм дій для споживачів:

Авторизуйтеся у кабінеті на сайті або у мобільному застосунку постачальника.

Перейдіть до розділу оплати рахунків.

Оберіть серед запропонованих варіантів опцію оплати "Національний кешбек".

Підтвердьте списання необхідної суми зі спецрахунку вашої картки.

Компанія радить робити розрахунки вчасно. Краще закривати платіжки до 25 числа щомісяця, а для зручності можна скористатися мобільним застосунком "Куб".