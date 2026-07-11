На газі можна зекономити до 3000 гривень, але лише до 31 липня

Споживачі газу можуть суттєво зменшити суми у своїх платіжках. ГК "Нафтогаз України" дозволила розраховуватися за паливо коштами, накопиченими за державною програмою "Національний кешбек", проте треба це зробити у зазначений термін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГК Нафтогаз України у Facebook.
Держава продовжила термін використання коштів на спеціальних рахунках. Тепер витратити накопичені гроші можна до 31 липня 2026 року, що дозволить кожному українцю використати свій баланс повністю і гроші не згорять.
Максимальна сума, яку можна зібрати за місяць, становить 3 000 гривень. Ці кошти нараховують за купівлю товарів українського виробництва.
Розмір повернення залежить від категорії товару:
Раніше планувалося, що термін дії програми завершиться на початку липня. Проте уряд вирішив дати громадянам більше часу. Якщо не використати кошти до кінця липня 2026 року, баланс занулити. Залишок автоматично повернеться до бюджету.
Оплатити газ віртуальними грошима дуже просто, а процес займає кілька хвилин. Для цього потрібно використовувати цифрові сервіси компанії. Розрахунки приймаються через особистий кабінет або офіційний сайт.
Алгоритм дій для споживачів:
Компанія радить робити розрахунки вчасно. Краще закривати платіжки до 25 числа щомісяця, а для зручності можна скористатися мобільним застосунком "Куб".
Ми повідомляли, що на банківські картки українців почали надходити гроші у рамках програми "Національний кешбек" за квітень. Усі накопичені на карті кошти мають бути використані до 31 липня 2026 року включно.
Також ПФУ дав важливі поради українцям, щоб не втратити субсидію у 2026 році. Ми інформували, що потрібно зробити, щоб цього не сталося.