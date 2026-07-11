На газе можно сэкономить до 3000 гривен, но только до 31 июля

Потребители газа могут существенно снизить суммы в своих платежках. ГК "Нафтогаз Украины" разрешила рассчитываться за топливо денежными средствами, накопленными по государственной программе "Национальный кэшбек", однако нужно это сделать в указанный срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГК Нафтогаз Украины в Facebook.
Государство продлило срок использования средств на специальных счетах. Теперь потратить накопленные деньги можно до 31 июля 2026, что позволит каждому украинцу использовать свой баланс полностью и деньги не сгорят.
Максимальная сумма, которую можно собрать за месяц, составляет 3000 гривен. Эти средства начисляют на покупку товаров украинского производства.
Размер возврата зависит от категории товара:
Ранее планировалось, что срок действия программы истечет в начале июля. Однако правительство решило дать гражданам больше времени. Если не использовать средства до конца июля 2026, баланс занулить. Остаток автоматически вернется в бюджет.
Оплатить газ виртуальными деньгами очень просто, а процесс занимает несколько минут. Для этого необходимо использовать цифровые сервисы компании. Расчеты принимаются через личный кабинет или официальный сайт.
Алгоритм действий для потребителей:
Компания советует производить расчеты вовремя. Лучше закрывать платежки до 25 числа ежемесячно, а для удобства можно воспользоваться мобильным приложением "Куб".
Мы сообщали, что на банковские карты украинцев начали поступать деньги в рамках программы "Национальный кэшбек" за апрель. Все накопленные на карте средства должны быть использованы до 31 июля 2026 включительно.
Также ПФУ дал важные советы украинцам, чтобы не потерять субсидию в 2026 году. Мы информировали, что нужно сделать, чтобы этого не произошло.