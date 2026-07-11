На газе можно сэкономить до 3000 гривен, но только до 31 июля

Государство продлило срок использования средств на специальных счетах. Теперь потратить накопленные деньги можно до 31 июля 2026, что позволит каждому украинцу использовать свой баланс полностью и деньги не сгорят.

Максимальная сумма, которую можно собрать за месяц, составляет 3000 гривен. Эти средства начисляют на покупку товаров украинского производства.

Размер возврата зависит от категории товара:

5% от стоимости покупки;

15% от стоимости покупки.

Ранее планировалось, что срок действия программы истечет в начале июля. Однако правительство решило дать гражданам больше времени. Если не использовать средства до конца июля 2026, баланс занулить. Остаток автоматически вернется в бюджет.

Как правильно заплатить за газ из кэшбека

Оплатить газ виртуальными деньгами очень просто, а процесс занимает несколько минут. Для этого необходимо использовать цифровые сервисы компании. Расчеты принимаются через личный кабинет или официальный сайт.

Алгоритм действий для потребителей:

Авторизируйтесь в кабинете на сайте или в мобильном приложении поставщика.

Выделите раздел оплаты счетов.

Выберите из предложенных вариантов опцию оплаты "Национальный кэшбек".

Подтвердите списание необходимой суммы со спецсчета вашей карты.

Компания советует производить расчеты вовремя. Лучше закрывать платежки до 25 числа ежемесячно, а для удобства можно воспользоваться мобильным приложением "Куб".