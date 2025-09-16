"Газа горит": Израиль заявил, что не отступит, пока не разгромит ХАМАС

Основные цели операции армии обороны Израиля в городе Газа - создание условий для освобождения заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца.

"Газа горит. Армия обороны Израиля наносит удары железной рукой по террористической инфраструктуре, и солдаты ЦАХАЛа отважно сражаются, чтобы создать условия для освобождения заложников и поражения ХАМАС. Мы не ослабнем и не отступим - пока миссия не будет выполнена, - подчеркнул министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Почему Израиль начал операцию

Напомним, в понедельник армия обороны Израиля начала наземную военную операцию для полного взятия под контроль Газы. Сначала военно-воздушные силы Израиля нанесли массированные авиаудары по городу, после чего в населенный пункт вошли танки.

Позже сообщалось, что в Иерусалиме семьи заложников протестуют против операции ЦАХАЛ возле резиденции премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Правительство Нетаньяху отмечает, операция в Секторе Газа и в городе Газа, направленная на полное уничтожение палестинской группировки ХАМАС после массированного вторжения исламистов в Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 августа 2025 года Минобороны Израиля утвердило план операции по захвату города Газа под названием "Колесница Гидеона II". В операции участвуют пяти дивизий Армии обороны Израиля и десятков тысяч военнослужащих. Ее задача - полностью уничтожить ХАМАС.

Одной из причин такого решения стали неудачные переговоры Израиля о прекращении огня и обмена заложниками с палестинской группировкой ХАМАС.