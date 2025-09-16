Ізраїль бомбить Газу, люди протестують проти операції Нетаньяху, - ЗМІ

Ізраїльська армія масовано обстрілює місто Газа. Тим часом в Єрусалимі родини заручників протестують проти операції ЦАХАЛ біля резиденції прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Близько півночі в ніч на понеділок, 16 вересня, Армія оборони Ізраїлю почала інтенсивні обстріли Гази в рамках операції з взяття населеного пункту під тотальний контроль.

"Тривають сильні, безперервні бомбардування міста Газа, і небезпека постійно зростає", - сказав AFP очевидець Ахмед Газаль.

Він додав, що житлові будинки зруйновано, а жителі залишаються під завалами.

Махмуд Басал, речник підконтрольної ХАМАС служби цивільної оборони Гази, повідомив агентству, що "бомбардування все ще тривають по всьому місту Газа, і кількість загиблих та поранених продовжує зростати".

Протести в Єрусалимі

Тим часом в Єрусалимі сім'ї ізраїльських заручників ХАМАС, а також ті, хто вижили у полоні палестинців, проводять акцію протесту біля резиденції прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.

Поліція перекрила вулицю. Люди встановили намети біля резиденції та скандують: "Прем'єр-міністр почув, що родини приїжджають, і втік".

"Вийдіть і скажіть, як ви мені брехали в обличчя!", - звернувся з учасників звернувся до Сари Нетаньягу.