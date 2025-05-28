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Газ із США вже влітку? Скільки може отримати Україна до кінця року

Фото: Україна регулярно закуповуватиме американський СПГ (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

До кінця 2025 року Україна може закупити до 800 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (СПГ). Завдяки новому маршруту, який може запрацювати вже в червні.

Про це РБК-Україна повідомили на джерела, знайомі з організацією такого імпорту.

Передбачається, що американський СПГ буде йти реверсом із Греції через Болгарію, Румунію та Молдову, а точкою входу в українську ГТС буде газовимірювальна станція "Гребеники" в Одеській області. Цей маршрут дасть змогу додатково закуповувати близько 3 млн кубометрів на добу.

За даними РБК-Україна, на сьогодні імпорт за цим маршрутом розрахований до жовтня. За цей час Україна може закупити близько 400 млн кубометрів. Але якщо поставки продовжать, до кінця року вони можуть зрости до 700-800 млн кубометрів.

Раніше поставок Трансбалканським коридором не було через високі тарифи на транзит. Але тепер оператори п'яти країн домовилися знизити загальний тариф на 25%. Таким чином, вартість прокачування від Греції до України має бути конкурентною.

Як повідомили співрозмовники, знайомі з підготовкою першого аукціону, очікується, що газ закуповуватиме "Нафтогаз". Однак у самій компанії на момент написання новини не надали коментар для РБК-Україна.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна стало відомо, що найближчим часом можуть початися закупівлі американського СПГ за новим маршрутом. Це не перші поставки скрапленого газу зі США через Грецію, оскільки ще в грудні 2024 року компаній ДТЕК закупила партію в 100 млн кубометрів.

До цього повідомлялося, що Україна зможе отримати більше газу через Трансбалканський коридор.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна втратила майже половину газовидобутку через зимові обстріли.

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