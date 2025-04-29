ua en ru
Вт, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Шмигаль: Україна втратила майже половину газовидобутку через зимові обстріли

Вівторок 29 квітня 2025 13:30
UA EN RU
Шмигаль: Україна втратила майже половину газовидобутку через зимові обстріли Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї зими, через масовані атаки ворога, Україна втратила майже 50% видобутку газу. Наразі вирішується питання щодо компенсації цих втрат, зокрема шляхом імпорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Денис Шмигаль під час засідання.

"Цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру. Завдав втрат в обсязі майже 50% від всього видобутку. Попри це, сектор вистояв та стабільно забезпечує споживачів “блакитним паливом”. Наразі активно працюємо над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту", - заявив прем'єр.

Підготовка до наступного опалювального сезону

За словами Шмигаля, Україна підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про залучення 270 млн євро (307 млн доларів). Зокрема грант у розмірі 140 млн євро (159 млн доларів) надає Норвегія. Кошти підуть на закупівлю близько 1 млрд куб. м. газу.

Він додав, що від початку 2025-го Україна вже законтрактувала 1,5 млрд куб. м. газу. Ще 300 млн зрідженого природного газу буде закуплено в польської компанії Orlen.

"Сьогодні також ухвалюємо важливе рішення для прискорення вітчизняного газовидобутку. Приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери максимально спрощуємо процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України", - відзначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що через падіння видобутку внаслідок ворожих обстрілів, Україна спрямує кредит на 410 млн доларів на закупівлю 1 млрд кубометрів газу.

Тим часом згідно з розрахунками Національного банку України (НБУ), імпорт газу зросте у 2025 році й становитиме 2,9 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
NEWS
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
DAILY
Два дні з артилеристами 44-ї бригади: що відбувається на Запорізькому напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Два дні з артилеристами 44-ї бригади: що відбувається на Запорізькому напрямку