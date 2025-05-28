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Газ из США уже летом? Сколько может получить Украина до конца года

Фото: Украина будет регулярно закупать американский СПГ (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

До конца 2025 года Украина может закупить значительный объем американского сжиженного природного газа (СПГ). Благодаря новому маршруту, который может заработать уже в июне.

Об этом РБК-Украина сообщили на источники, знакомые с организацией такого импорта.

Предполагается, что американский СПГ будет идти реверсом из Греции через Болгарию, Румынию и Молдову, а точкой входа в украинскую ГТС будет газоизмерительная станция "Гребеники" в Одесской области. Этот маршрут позволит дополнительно закупать порядка 3 млн кубометров в сутки.

По данным РБК-Украина, на сегодня импорт по этому маршруту рассчитан до октября. За это время Украина может закупить порядка 400 млн кубометров. Но если поставки продлят, до конца года они могут вырасти до 700-800 млн кубометров.

Раньше поставок по Трансбалканскому коридору не было из-за высоких тарифов на транзит. Но теперь операторы пяти стран договорились снизить общий тариф 25%. Таким образом, стоимость прокачки от Греции до Украины должна быть конкурентной.

Как сообщили собеседники, знакомые с подготовкой первого аукциона, ожидается, что газ будет закупать "Нафтогаз". Однако в самой компании на момент написания новости не предоставили комментарий для РБК-Украина.

Напомним, ранее РБК-Украина стало известно, что в ближайшее время могут начаться закупки американского СПГ по новому маршруту. Это не первые поставки сжиженного газа из США через Грецию, поскольку еще в декабре 2024 года компаний ДТЭК закупила партию в 100 млн кубометров.

До этого сообщалось, что Украина сможет получить больше газа через Трансбалканский коридор.

Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина потеряла почти половину газодобычи из-за зимних обстрелов.

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