Газ із США вже влітку? Скільки може отримати Україна до кінця року

До кінця 2025 року Україна може закупити до 800 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (СПГ). Завдяки новому маршруту, який може запрацювати вже в червні.

Про це РБК-Україна повідомили на джерела, знайомі з організацією такого імпорту.

Передбачається, що американський СПГ буде йти реверсом із Греції через Болгарію, Румунію та Молдову, а точкою входу в українську ГТС буде газовимірювальна станція "Гребеники" в Одеській області. Цей маршрут дасть змогу додатково закуповувати близько 3 млн кубометрів на добу.

За даними РБК-Україна, на сьогодні імпорт за цим маршрутом розрахований до жовтня. За цей час Україна може закупити близько 400 млн кубометрів. Але якщо поставки продовжать, до кінця року вони можуть зрости до 700-800 млн кубометрів.

Раніше поставок Трансбалканським коридором не було через високі тарифи на транзит. Але тепер оператори п'яти країн домовилися знизити загальний тариф на 25%. Таким чином, вартість прокачування від Греції до України має бути конкурентною.

Як повідомили співрозмовники, знайомі з підготовкою першого аукціону, очікується, що газ закуповуватиме "Нафтогаз". Однак у самій компанії на момент написання новини не надали коментар для РБК-Україна.