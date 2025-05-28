Газ из США уже летом? Сколько может получить Украина до конца года
До конца 2025 года Украина может закупить значительный объем американского сжиженного природного газа (СПГ). Благодаря новому маршруту, который может заработать уже в июне.
Об этом РБК-Украина сообщили на источники, знакомые с организацией такого импорта.
Предполагается, что американский СПГ будет идти реверсом из Греции через Болгарию, Румынию и Молдову, а точкой входа в украинскую ГТС будет газоизмерительная станция "Гребеники" в Одесской области. Этот маршрут позволит дополнительно закупать порядка 3 млн кубометров в сутки.
По данным РБК-Украина, на сегодня импорт по этому маршруту рассчитан до октября. За это время Украина может закупить порядка 400 млн кубометров. Но если поставки продлят, до конца года они могут вырасти до 700-800 млн кубометров.
Раньше поставок по Трансбалканскому коридору не было из-за высоких тарифов на транзит. Но теперь операторы пяти стран договорились снизить общий тариф 25%. Таким образом, стоимость прокачки от Греции до Украины должна быть конкурентной.
Как сообщили собеседники, знакомые с подготовкой первого аукциона, ожидается, что газ будет закупать "Нафтогаз". Однако в самой компании на момент написания новости не предоставили комментарий для РБК-Украина.
Напомним, ранее РБК-Украина стало известно, что в ближайшее время могут начаться закупки американского СПГ по новому маршруту. Это не первые поставки сжиженного газа из США через Грецию, поскольку еще в декабре 2024 года компаний ДТЭК закупила партию в 100 млн кубометров.
До этого сообщалось, что Украина сможет получить больше газа через Трансбалканский коридор.
Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина потеряла почти половину газодобычи из-за зимних обстрелов.
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