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На звільненій території Луганської області затримали двох колаборантів, - Гайдай

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 16:59
На звільненій території Луганської області затримали двох колаборантів, - Гайдай Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

В ході стабілізаційних заходів у звільненому селищі Невське (Луганська область) було виявлено двох осіб, які допомагали російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У деокупованому Невському СБУ виявили двох колаборантів", - заявив Гайдай.

За його словами, в ході стабілізаційних заходів у звільненому селищі Невському працівники Служби безпеки України виявили двох місцевих мешканців, які співпрацювали з окупантами.

Гайдай додав, що вони допомагали в організації "референдуму".

"Затримано. Далі все за Законом. Ми не повторимо 2014-го, кожен відповість за зраду", - додав очільник області.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали у звільнених населених пунктах Луганської області двох поплічників окупантів. Силовики показали відео спецоперації.

Місяць тому голова Луганської області Сергій Гайдай заявив про звільнення села Стельмахівка. Українські воїни зробили світлину на фоні будівлі сільської ради.

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