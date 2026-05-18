UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Гауляйтер окупованого Скадовська потрапив під удар дрона

15:05 18.05.2026 Пн
1 хв
В якому стані колаборант?
aimg Олена Чупровська
Фото: Олександр Дудка - гауляйтер Скадовська (росЗМІ)

Голова окупаційної адміністрації Скадовська Олександр Дудка отримав поранення після удару дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колаборанта Володимира Сальдо.

Читайте також: Гауляйтер окупованої Херсонщини Сальдо хоче передати частину області Білорусі, - ЦНС

Три атаки за вихідні

За словами Дудки, перший удар припав по автомобілю біля його помешкання. На місце прибули російські спецслужби та окупаційна поліція.

Після першого інциденту Дудка нібито повертався додому і побачив новий дрон. Саме тоді він і отримав дотичне уламкове поранення голови.

Потім стався ще один удар - по його машині. Але окупаційний чиновник уже встиг її покинути.

За даними Сальдо, у нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення голови.

Нагадаємо, у вересні 2024 року СБУ йому заочно повідомила про підозру в колабораціонізмі.

Як повідомляло РБК-Україна, гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо також отримав нову підозру - за організацію окупаційного батальйону на лівобережжі Херсонської області.

А колишнього гауляйтера Херсона Олександра Кобця заочно засудили до довічного ув'язнення за держзраду та колабораціонізм.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Херсонська областьАтака дронів