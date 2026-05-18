Гауляйтер окупованого Скадовська потрапив під удар дрона

Голова окупаційної адміністрації Скадовська Олександр Дудка отримав поранення після удару дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колаборанта Володимира Сальдо.
За словами Дудки, перший удар припав по автомобілю біля його помешкання. На місце прибули російські спецслужби та окупаційна поліція.
Після першого інциденту Дудка нібито повертався додому і побачив новий дрон. Саме тоді він і отримав дотичне уламкове поранення голови.
Потім стався ще один удар - по його машині. Але окупаційний чиновник уже встиг її покинути.
За даними Сальдо, у нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення голови.
Нагадаємо, у вересні 2024 року СБУ йому заочно повідомила про підозру в колабораціонізмі.
Як повідомляло РБК-Україна, гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо також отримав нову підозру - за організацію окупаційного батальйону на лівобережжі Херсонської області.
А колишнього гауляйтера Херсона Олександра Кобця заочно засудили до довічного ув'язнення за держзраду та колабораціонізм.