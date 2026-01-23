Гауляйтер окупованої Херсонщини Сальдо отримав нову підозру

Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про нову підозру гауляйтеру Володимиру Сальдо, який створив окупаційний батальйон на лівобережжі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

"Служба безпеки та Нацполіція задокументували нові злочини зрадника Володимира Сальдо - очільника окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонщини. Гауляйтер допомагає росіянам нарощувати збройне угруповання ворога у південному регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як встановила контррозвідка СБУ, Сальдо організував створення так званого "добровольчого батальйону" на підтримку країни-агресора.

Для цього він ще у серпні 2023 року підписав "розпорядження", яким передбачено фінансування окупаційного формування та розквартирування його учасників у будівлях захоплених оздоровчих установ.

Згодом Сальдо ініціював проведення рекрутингової інформкампанії до новоствореного угруповання через підконтрольні РФ медійні ресурси.

Крім цього, гауляйтер використовував власний Telegram-канал, у якому закликав місцевих жителів вступати до батальйону.

Після формування командного складу ворожого підрозділу його передали під командування Південного військового округу країни-агресора для участі у бойових діях проти Сил оборони.

Також зрадник брав активну участь в організації закупівлі військового спорядження, провізії, медпрепаратів і техніки для потреб окупаційного батальйону.

На підставі зібраних доказів контррозвідки Служби безпеки заочно повідомлено Сальдо про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Також заочну підозру за держзраду та колабораційну діяльність отримали одинадцять представників командування ворожого угруповання.

Зазначається, що оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.