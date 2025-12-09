Гауляйтер окупованої Херсонщини Сальдо хоче передати частину області Білорусі, - ЦНС

Гауляйтер тимчасово окупованих Росією територій Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що хоче передати частину регіону Білорусі. Фактично, це спроба залучити до окупації українського регіону третю країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, Сальдо заявив, що готовий передати Білорусі частину азовсько-чорноморського узбережжя. Там, нібито, будуть збудовані санаторії та бази відпочинку. Сам гауляйтер вже заявив, що це нібито "ідеальне місце для курортного розвитку" - і сторони вже, мовляв, навіть обговорили питання передачі ділянок берегової лінії.

"Насправді це пряме декларування наміру розпоряджатися українською землею та залучати третю державу до її контролю", - зазначають в ЦНС.

При цьому за даними джерел Центру на ТОТ Херсонщини, переговори з режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка ведуться з літа 2024 року. Наради проводилися у закритому режимі, там обговорювали конкретні земельні ділянки, що розташовані між Генічеськом та Арабатською Стрілкою.

"У вузькому колі Сальдо називає це "обміном політичною лояльністю Мінська", що дозволяє Москві легітимізувати присутність білоруських структур. Аналітики ЦНС наголошують, що "курортні зони" це лише прикриття: фактично ці території використовуватимуть як об’єкти подвійного призначення - логістичні бази, закриті пункти та майданчики для розгортання силових структур РФ та Білорусі", - зазначають в ЦНС.

Такий підхід дозволить російському режиму контролювати територію за допомогою союзного режиму, обходячи міжнародне право. Білоруси режиму Лукашенка створять на ТОТ Херсонщини фактичну військово-політичну присутність.

"Херсонщина розглядається окупантами як ресурсна зона, де «курортна риторика» слугує лише фасадом для зміцнення військової та політичної присутності союзних сил. Це прямий приклад системного використання ТОТ для реалізації стратегічних інтересів РФ та її союзників із повним ігноруванням суверенітету України", - зазначили в ЦНС.