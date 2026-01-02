Колишнього гауляйтера Херсона заочно засудили до довічного

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

За матеріалами правоохоронців, до початку повномасштабного вторгнення росіян Кобець проживав у Києві, де займався комерцією. У нього були тісні зв'язки з Росією.

У березні 2022 року він виїхав за кордон і через треті країни прибув до окупованого на той момент Херсона. Там росіяни призначили його керівником окупаційної адміністрації та доручили поширювати кремлівський режим.

"Отримавши "посаду", Кобець одразу розпочав підготовку псевдореферендуму щодо приєднання регіону до складу РФ. Також гауляйтер запроваджував російське законодавство в захоплених комунальних закладах та установах соціальної сфери, зокрема в школах, лікарнях і дитсадках", - зазначили в СБУ.

Свою діяльність він координував із гауляйтером Херсонської області Володимиром Сальдо та кураторами з Москви.

Правоохоронці уточнили, що незабаром після призначення Кобця "понизили" і відправили в Генічеськ налагоджувати діяльність фейкових органів РФ.

У підсумку суд визнав зрадника винним у держзраді та колабораціонізмі. Крім довічного терміну, суд також розпорядився конфіскувати майно Кобця.