Війна в Україні

Колишнього гауляйтера Херсона заочно засудили до довічного

Україна, П'ятниця 02 січня 2026 15:24
Колишнього гауляйтера Херсона заочно засудили до довічного Фото: Олександр Кобець, колишній гауляйтер Херсона (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Суд призначив довічний термін колишньому гауляйтеру Херсона Олександру Кобцю. Його справу розглядали заочно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

За матеріалами правоохоронців, до початку повномасштабного вторгнення росіян Кобець проживав у Києві, де займався комерцією. У нього були тісні зв'язки з Росією.

У березні 2022 року він виїхав за кордон і через треті країни прибув до окупованого на той момент Херсона. Там росіяни призначили його керівником окупаційної адміністрації та доручили поширювати кремлівський режим.

"Отримавши "посаду", Кобець одразу розпочав підготовку псевдореферендуму щодо приєднання регіону до складу РФ. Також гауляйтер запроваджував російське законодавство в захоплених комунальних закладах та установах соціальної сфери, зокрема в школах, лікарнях і дитсадках", - зазначили в СБУ.

Свою діяльність він координував із гауляйтером Херсонської області Володимиром Сальдо та кураторами з Москви.

Правоохоронці уточнили, що незабаром після призначення Кобця "понизили" і відправили в Генічеськ налагоджувати діяльність фейкових органів РФ.

У підсумку суд визнав зрадника винним у держзраді та колабораціонізмі. Крім довічного терміну, суд також розпорядився конфіскувати майно Кобця.

Вирок Сальдо

Нагадаємо, 2023 року Малиновський районний суд Одеси призначив гауляйтеру Херсонської області Володимиру Сальдо 15 років в'язниці.

Його також визнали винним у держзраді та колабораціонізмі.

Також Сальдо заборонили обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

